Глава ЦИК считает целесообразным перенос президентских выборов-2018 на неделю

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поддерживает перенос президентских выборов с 11 на 18 марта 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, поступившем в распоряжение "Интерфакса" во вторник.
"Глава ЦИК Элла Памфилова считает целесообразным перенос на неделю президентских выборов с 11 на 18 марта в 2018 году, если законодательные поправки будут приняты", - говорится в сообщении.
При этом в сообщении отмечается, что глава Центральной избирательной комиссии считает, что в будущем "можно было бы рассмотреть возможность проведения всех выборов в апреле или в октябре".
"С точки зрения проведения выборов для нас чем позже, тем лучше. Поскольку объявляются выборы где-то в декабре, за 100 дней. А вторая половина декабря и длительные январские каникулы выбивают приличное количество времени из избирательного цикла. Даже неделька или две не помешают", - цитирует пресс-служба слова Э.Памфиловой.
В сообщении отмечается, что пока речь идет об обсуждении гипотетических сроков президентской кампании с прицелом на будущее.
"Пока это все - тема для обсуждения. Исходя из общения со многими представителями партий и экспертов, наверное, апрель - идеальный месяц для проведения всех выборов: и президентских, и парламентских. Что касается грядущих президентских выборов, полагаю, что 18 марта - это оптимальный вариант", - приводит слова главы ЦИК ее пресс-служба.
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