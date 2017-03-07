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ТЭК 07.03.2017 20:03

Схема закупок иранской нефти предполагает в основном физические поставки - Новак

Схема закупок Россией иранской нефти предполагает в основном физические поставки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Могут быть разные инструменты, но в большей степени ориентируемся, что это будут именно физические поставки", - сказал он.

Министр напомнил, что речь идет об объеме 100 тыс. б/с. Он не уточнил, какая будет схема поставок, заметив, что этот вопрос еще прорабатывается.

Как сообщалось, ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Промсырьеимпорт" министерства энергетики планирует покупать иранскую нефть от РФ.

"Это обычная трейдинговая операция. То есть это не покупка нефти для нужд России - у нас достаточно своих ресурсов. Но при этом еще до конца, скажем так, условия трейдинговых операций отрабатываются между нашими контрагентами", - добавил А.Новак.

Он пояснил, что речь идет о внесении изменений в меморандум о сотрудничестве, который был подписан в 2014 году.

"Нам это выгодно с точки зрения развития торгово-экономических отношений с Ираном, с тем, чтобы иметь источники для закупки российских товаров, оборудования и услуг", - говорил ранее А.Новак.

Как сообщалось, в 2014 году Россия и Иран в условиях санкций, введенных Западом в отношении обеих стран, договаривались о торгово-экономическом сотрудничестве - так называемой сделке "нефть в обмен на товары". Предполагалось, что российские трейдеры будут участвовать в реализации иранской нефти, а на полученные средства Иран приобретет у РФ то, что ему необходимо. Тегеран и Москва обсуждали энергетику, электричество, атомную энергию, газ и нефть, а также сотрудничество в области железных дорог, промышленности, сельского хозяйства. Однако программа так и не заработала.

В середине 2016 года, когда санкции в отношении Ирана были сняты, А.Новак заявил, что программа участия российских трейдеров в поставках нефти Ирана на рынок в обмен на товары потеряла свою актуальность.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, НЕФТЬ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]