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Дальнее зарубежье 07.03.2017 20:26

Трамп призвал общественность не верить слухам о разногласиях в администрации США

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что информация о разногласиях в рядах новой американской администрации не правдива и вновь призвал общественность не верить "фальшивым новостям".

"Не позволяйте фальшивым новостям убеждать вас в том, что администрация Трампа охвачена серьезной внутренней борьбой. У нас прекрасные отношения, и мы делаем великие дела!", - написал Трамп в своем аккаунте в "Твиттере".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТРАМП, КОМАНДА, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]