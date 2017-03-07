Трамп призвал общественность не верить слухам о разногласиях в администрации США

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что информация о разногласиях в рядах новой американской администрации не правдива и вновь призвал общественность не верить "фальшивым новостям".

"Не позволяйте фальшивым новостям убеждать вас в том, что администрация Трампа охвачена серьезной внутренней борьбой. У нас прекрасные отношения, и мы делаем великие дела!", - написал Трамп в своем аккаунте в "Твиттере".