Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за закрытие ПАО "Сбербанк" (Киев) и настаивает на скорейших санкциях к нему со стороны украинского Национального банка в связи с решением "материнского" Сбербанка России принимать в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорта ДНР и ЛНР.
"Сколько нужно времени НБУ, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего в Украине??? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ!" - написал глава МВД на своей странице в Facebook.
По мнению министра, не может вести работу в Украине банк, "поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов".
"Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине," - заявил А.Аваков.
Сбербанк (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.
По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал 6-е место среди 93 действовавших в стране банков.
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