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СНГ 07.03.2017 20:47

Глава МВД Украины потребовал закрыть в стране отделения "дочки" российского Сбербанка

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за закрытие ПАО "Сбербанк" (Киев) и настаивает на скорейших санкциях к нему со стороны украинского Национального банка в связи с решением "материнского" Сбербанка России принимать в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорта ДНР и ЛНР.

"Сколько нужно времени НБУ, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего в Украине??? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ!" - написал глава МВД на своей странице в Facebook.

По мнению министра, не может вести работу в Украине банк, "поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов".

"Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине," - заявил А.Аваков.

Сбербанк (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал 6-е место среди 93 действовавших в стране банков.

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Тэги: УКРАИНА, СБЕРБАНК, МВД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]