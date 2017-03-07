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СНГ 07.03.2017 21:03

Посольство США и представительство ЕС приветствовали решение суда, арестовавшего главу фискальной службы Украины

Посольство США и представительство Европейского Союза в Киеве в совместном заявлении одобрили судебное решение в отношении отстраненного от исполнения обязанностей на время следствия главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

"Мы одобряем всё более действенные усилия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по реализации предоставленных им полномочий. Мы приветствуем судебные решения, принятые утром 7 марта, но отмечаем, что события нескольких последних дней подтверждают потребность иметь специализированный антикоррупционный суд", - говорится в совместном заявлении посольства США и представительства ЕС, распространенном во вторник пресс-секретарем представительства ЕС Давидом Стуликом.

В заявлении отмечается, что эти события также демонстрируют, "почему будущий аудит НАБУ должен быть независимым, прозрачным и обеспечивать объективный анализ деятельности НАБУ в течение прошлого года".

"Добиться успеха в борьбе против коррупции является критически важным для Украины - как для выполнения народных требований Майдана, так и для привлечения прямых иностранных инвестиций, необходимых для развития украинской экономики", - подчеркивают в посольстве США и представительстве ЕС.

Соломенский районный суд Киева во вторник утром принял о решение назначении Р.Насирову меры пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен.

Ходатайство об избрании меры пресечения Р.Насирову суд рассматривал с перерывами с вечера субботы.

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Тэги: УКРАИНА, США, АНТИКОРРУПЦИЯ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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