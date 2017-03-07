Посольство США и представительство ЕС приветствовали решение суда, арестовавшего главу фискальной службы Украины

Посольство США и представительство Европейского Союза в Киеве в совместном заявлении одобрили судебное решение в отношении отстраненного от исполнения обязанностей на время следствия главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.
"Мы одобряем всё более действенные усилия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по реализации предоставленных им полномочий. Мы приветствуем судебные решения, принятые утром 7 марта, но отмечаем, что события нескольких последних дней подтверждают потребность иметь специализированный антикоррупционный суд", - говорится в совместном заявлении посольства США и представительства ЕС, распространенном во вторник пресс-секретарем представительства ЕС Давидом Стуликом.
В заявлении отмечается, что эти события также демонстрируют, "почему будущий аудит НАБУ должен быть независимым, прозрачным и обеспечивать объективный анализ деятельности НАБУ в течение прошлого года".
"Добиться успеха в борьбе против коррупции является критически важным для Украины - как для выполнения народных требований Майдана, так и для привлечения прямых иностранных инвестиций, необходимых для развития украинской экономики", - подчеркивают в посольстве США и представительстве ЕС.
Соломенский районный суд Киева во вторник утром принял о решение назначении Р.Насирову меры пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен.
Ходатайство об избрании меры пресечения Р.Насирову суд рассматривал с перерывами с вечера субботы.
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