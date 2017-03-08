СБ ООН осудил пуски КНДР четырёх баллистических ракет

Совет Безопасности ООН решительно осудил последние пуски КНДР четырех баллистических ракет, говорится в заявлении для прессы.

"Члены Совета Безопасности решительно осудили последние запуски баллистических ракет, проведенные КНДР 5 марта 2017 года. Эти пуски являются серьезным нарушением международных обязательств КНДР в рамках резолюций Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), и 2321 (2016)", - говорится заявлении СБ ООН для прессы.

Заявление было распространено накануне экстренного заседания Совбеза ООН по КНДР.

расширениеВ документе отмечается, что "данные действия способствуют развитию систем доставки ядерного оружия КНДР и усиливают напряженность в регионе и за его пределами".

Члены Совбеза вновь выразили сожаление в связи с тем, что "КНДР отвлекает ресурсы на баллистические ракеты, когда население испытывает большую нужду".

"КНДР должна воздержаться от дальнейших действий, в том числе и ядерных испытаний, которые нарушают соответствующие резолюции Совета безопасности, и полностью соблюдать свои обязательства по данным резолюциям", - отмечается в заявлении.

Члены Совета призвали все государства-члены удвоить их усилия по полному осуществлению мер, введенных в отношении КНДР СБ, в частности, всеобъемлющих мер, содержащихся в резолюции 2321 и 2270 2016 года.

Совет Безопасности пообещал внимательно следить за ситуацией и пригрозил принять дальнейшие значительные меры, в соответствии с выраженными ранее намерениями Совета, подчеркивается в сообщении.