Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.8572 RUR   0.0301 GBR   2.148 TRY   0.4729

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.33 Brent   55.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 10 Мар 12° 11 Мар 11°

Дальнее зарубежье 08.03.2017 09:15

ОАЭ в феврале достигли 100-процентного выполнения соглашения по сокращению нефтедобычи, в марте превысят квоту

ОАЭ в феврале достигли 100-процентного выполнения своих обязательств по сокращению нефтедобычи, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи.

Он отметил, что в марте страна превысит квоту, чтобы скомпенсировать более низкий уровень за январь.

Министр не уточнил, на сколько будет превышена квота в марте по сравнению с обязательствами.

Квота ОАЭ составляет 139 тыс. б/с.

По данным МЭА, в январе ОАЭ снизили нефтедобычу лишь на 50 тыс. б/с, исполнив соглашение на 38%.

Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 32,5 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, начало действовать с 1 января 2017 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]