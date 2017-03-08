ОАЭ в феврале достигли 100-процентного выполнения соглашения по сокращению нефтедобычи, в марте превысят квоту

ОАЭ в феврале достигли 100-процентного выполнения своих обязательств по сокращению нефтедобычи, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи.
Он отметил, что в марте страна превысит квоту, чтобы скомпенсировать более низкий уровень за январь.
Министр не уточнил, на сколько будет превышена квота в марте по сравнению с обязательствами.
Квота ОАЭ составляет 139 тыс. б/с.
По данным МЭА, в январе ОАЭ снизили нефтедобычу лишь на 50 тыс. б/с, исполнив соглашение на 38%.
Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 32,5 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, начало действовать с 1 января 2017 года.
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