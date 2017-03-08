Пресс-секретарь Белого дома: нет оснований полагать, что президент США больше не поддерживает директора ФБР Джеймса Коми

Нет оснований полагать, что президент США Дональд Трамп больше не поддерживает директора ФБР Джеймса Коми, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"У меня нет оснований полагать, что он не поддерживает", - сказал он во вторник на брифинге.

По словам Ш.Спайсера, Д.Трамп также "не испытывает сожалений" из-за того, что обвинил бывшего президента США Барака Обаму в организации прослушки его телефонных переговоров.

Между тем, по сообщениям американских СМИ, ФБР обратилось к министерству юстиции США с просьбой не проводить расследование в отношении обвинений президента США в адрес прежней администрации.

Как сообщалось, Д.Трамп обвинил Б.Обаму в том, что тот распорядился прослушивать его телефон во время предвыборной кампании. Белый дом потребовал от Конгресса провести соответствующее расследование.

В воскресенье Ш.Спайсер в воскресенье распространил заявление, в котором говорится: "Сообщения, касающиеся потенциально политически мотивированных расследований непосредственно перед выборами 2016, очень беспокоят. Президент Дональд Трамп просит, чтобы в рамках своего расследования деятельности России комитеты по разведке Конгресса использовали свои полномочия по надзору и определили, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году".