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Дальнее зарубежье 08.03.2017 09:37

Пресс-секретарь Белого дома: нет оснований полагать, что президент США больше не поддерживает директора ФБР Джеймса Коми

Нет оснований полагать, что президент США Дональд Трамп больше не поддерживает директора ФБР Джеймса Коми, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"У меня нет оснований полагать, что он не поддерживает", - сказал он во вторник на брифинге.

По словам Ш.Спайсера, Д.Трамп также "не испытывает сожалений" из-за того, что обвинил бывшего президента США Барака Обаму в организации прослушки его телефонных переговоров.

Между тем, по сообщениям американских СМИ, ФБР обратилось к министерству юстиции США с просьбой не проводить расследование в отношении обвинений президента США в адрес прежней администрации.

Как сообщалось, Д.Трамп обвинил Б.Обаму в том, что тот распорядился прослушивать его телефон во время предвыборной кампании. Белый дом потребовал от Конгресса провести соответствующее расследование.

В воскресенье Ш.Спайсер в воскресенье распространил заявление, в котором говорится: "Сообщения, касающиеся потенциально политически мотивированных расследований непосредственно перед выборами 2016, очень беспокоят. Президент Дональд Трамп просит, чтобы в рамках своего расследования деятельности России комитеты по разведке Конгресса использовали свои полномочия по надзору и определили, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году".

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Тэги: США, ТРАМП, ФБР, ДИРЕКТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]