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Дальнее зарубежье 08.03.2017 10:00

Саудовская Аравия дала четкий сигнал партнерам по соглашению о сокращении нефтедобычи - генсек ОПЕК

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих неспроста заявил, что не позволит другим странам-участницам соглашения использовать ее, заявил генсек ОПЕК Мохамед Баркиндо, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что Саудовская Аравия, которая сейчас превышает свои обязательства по сокращению нефтедобычи, начнет увеличивать ее по мере того, как другие страны, например, Россия будут сокращать добычу сильнее.

М.Баркиндо подчеркнул, что Россия сразу предупредила, что не выйдет на согласованный уровень сокращения нефтедобычи в 300 тыс. б/с, а будет делать это постепенно, и ОПЕК это приняла.

"Саудовская Аравия и Россия, два лидера в нефтедобыче, были лидерами процесса по достижению договоренностей", - сказал он.

"Я думаю, что слова аль-Фалиха были четко продуманными", - заявил М.Баркиндо.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия превышает свою квоту, общий уровень выполнения договоренностей по итогам января составил около 90%.

"Саудовская Аравия не позволит себе быть использованной другими. Это (соглашение - ИФ) в интересах всех стран", - заявил Х.аль-Фалих в ходе конференции Ceraweek в Хьюстоне.

В январе соглашение между странами ОПЕК и не-ОПЕК было выполнено на 86%.

В частности, исходя из публикации Международного энергетического агентства, Ирак, который имеет вторую по величине квоту по сокращению среди стран ОПЕК - 210 тыс. б/с, выполнил ее в январе лишь на 50%.

"Двоечниками" также стали Венесуэла, ОАЭ и Габон.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]