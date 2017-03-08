Глава МИД Украины Павел Климкин обратился с просьбой одобрить поставку его стране оборонительных вооружений к членам Сената США.
"Оборонительные вооружения, поставленные США, продолжающаяся военная техническая поддержка позволит направить мощный сигнал Кремлю и значительно улучшит способность Украины защищаться от российской армии", - заявил он во вторник, выступая на слушаниях в сенате США.
По словам главы украинского МИД, "эта продолжающаяся поддержка не только в интересах Украины, это в интересах США, свободы, стабильности целого Североатлантического альянса".
П.Климкин отметил, что поддержка США "уже показала свою эффективность".
"Батальон, который тренировали американские инструкторы, был одним из самых эффективных во время атак в Авдеевке", - сказал он.
Кроме того, продолжил министр, "части, подготовленные американскими инструкторами, действовали очень эффективно на линии фронта".
"Поэтому мы думаем, что такого рода поддержка очень важна и должна быть продолжена", - сказал П.Климкин.
Он призвал сенаторов включить соответствующие статьи расходов в бюджет американского военного ведомства в 2017 и 2018 годах.
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