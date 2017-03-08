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СНГ 08.03.2017 10:25

Глава МИД Украины просит сенат США одобрить поставки его стране "оборонительных вооружений"

Глава МИД Украины Павел Климкин обратился с просьбой одобрить поставку его стране оборонительных вооружений к членам Сената США.

"Оборонительные вооружения, поставленные США, продолжающаяся военная техническая поддержка позволит направить мощный сигнал Кремлю и значительно улучшит способность Украины защищаться от российской армии", - заявил он во вторник, выступая на слушаниях в сенате США.

По словам главы украинского МИД, "эта продолжающаяся поддержка не только в интересах Украины, это в интересах США, свободы, стабильности целого Североатлантического альянса".

П.Климкин отметил, что поддержка США "уже показала свою эффективность".

"Батальон, который тренировали американские инструкторы, был одним из самых эффективных во время атак в Авдеевке", - сказал он.

Кроме того, продолжил министр, "части, подготовленные американскими инструкторами, действовали очень эффективно на линии фронта".

"Поэтому мы думаем, что такого рода поддержка очень важна и должна быть продолжена", - сказал П.Климкин.

Он призвал сенаторов включить соответствующие статьи расходов в бюджет американского военного ведомства в 2017 и 2018 годах.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, США, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]