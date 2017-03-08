В госдепе США позитивно оценили встречу Тиллерсона с Климкиным и подтвердили, что санкции против России продолжат действовать

В Госдепе позитивно оценили состоявшуюся встречу госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД Украины Павлом Климкиным, призвали все стороны к выполнению Минских соглашений и подтвердили, что санкции против России продолжат действовать.

Как сообщил во вторник на брифинге и.о. пресс-секретаря Госдепартамента Марк Тонер, в ходе встречи с П.Климкиным обсуждались "внутренние вопросы, а также наша продолжающаяся обеспокоенность относительно соблюдения Минска (Минских соглашений - ИФ)".

По его словам, "нужна уверенность, что все стороны выполняют Минские соглашения, включая Россию".

"Госсекретарь Тиллерсон подтвердил серьезную приверженность США (отношениям) с Украиной", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече введенные санкции против России, М.Тонер сказал: "На самом деле, что касается санкций, они останутся до тех пор, пока Россия не выполнит то, что касается и Восточной Украины, и Крыма".