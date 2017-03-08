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Дальнее зарубежье 08.03.2017 09:07

В госдепе США позитивно оценили встречу Тиллерсона с Климкиным и подтвердили, что санкции против России продолжат действовать

В Госдепе позитивно оценили состоявшуюся встречу госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД Украины Павлом Климкиным, призвали все стороны к выполнению Минских соглашений и подтвердили, что санкции против России продолжат действовать.

Как сообщил во вторник на брифинге и.о. пресс-секретаря Госдепартамента Марк Тонер, в ходе встречи с П.Климкиным обсуждались "внутренние вопросы, а также наша продолжающаяся обеспокоенность относительно соблюдения Минска (Минских соглашений - ИФ)".

По его словам, "нужна уверенность, что все стороны выполняют Минские соглашения, включая Россию".

"Госсекретарь Тиллерсон подтвердил серьезную приверженность США (отношениям) с Украиной", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече введенные санкции против России, М.Тонер сказал: "На самом деле, что касается санкций, они останутся до тех пор, пока Россия не выполнит то, что касается и Восточной Украины, и Крыма".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]