Китай и США готовят новую встречу на высшем уровне - глава МИД КНР

Китай и США на настоящее время находятся в процессе подготовки двухстороннего саммита, заявил на пресс-конференции в рамках сессии ВСНП министр иностранных дел Китая Ван И.

"Мы сейчас находимся в процессе обменов для организации контактов на уровне наших руководителей и других уровнях", - сказал дипломат.

Он отметил, что при соблюдении ранее достигнутых между руководителями двух государств договоренностей о развитии отношений на основе отсутствия конфликтов, противостояния, взаимного уважения и налаживания взаимовыгодного сотрудничества Китай и США "смогут стать очень хорошими партнерами".

При этом Ван И напомнил, что в ранее состоявшейся телефонной беседе председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа американская сторона подтвердила приверженность политике "одного Китая".