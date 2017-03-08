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Дальнее зарубежье 08.03.2017 10:46

Китай и США готовят новую встречу на высшем уровне - глава МИД КНР

Китай и США на настоящее время находятся в процессе подготовки двухстороннего саммита, заявил на пресс-конференции в рамках сессии ВСНП министр иностранных дел Китая Ван И.

"Мы сейчас находимся в процессе обменов для организации контактов на уровне наших руководителей и других уровнях", - сказал дипломат.

Он отметил, что при соблюдении ранее достигнутых между руководителями двух государств договоренностей о развитии отношений на основе отсутствия конфликтов, противостояния, взаимного уважения и налаживания взаимовыгодного сотрудничества Китай и США "смогут стать очень хорошими партнерами".

При этом Ван И напомнил, что в ранее состоявшейся телефонной беседе председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа американская сторона подтвердила приверженность политике "одного Китая".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]