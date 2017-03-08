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Дальнее зарубежье 08.03.2017 11:12

КНДР и США с Южной Кореей должны "вместе затормозить" - глава МИД Китая

Причинами обострения обстановки на Корейском полуострове в настоящее время являются, с одной стороны, продолжающиеся ракетные испытания Пхеньяна, с другой - проводимые США и Южной Кореей военные учения в регионе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

По его словам, "это напоминает два локомотива", которые несутся навстречу друг другу, во избежание столкновения они оба "должны затормозить".

Он признал, что своими действиями КНДР нарушает соответствующие резолюции СБ ООН в то время, как американо-южнокорейские учения являются фактором "нагнетания военного давления" на Северную Корею.

Ван И отметил, что Китай выступает за то, чтобы КНДР прекратила свои ракетные пуски в обмен на остановку военных учений США и Южной Кореи.

"В качестве первого шага Китай предлагает КНДР приостановить свои ядерную и ракетную программы в обмен на приостановку США и Южной Кореей проведения совместных военных учений. Остановка в обмен на остановку", - заявил дипломат.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]