В центре Кабула произошел мощный взрыв - СМИ

Мощный взрыв произошел в среду утром в центре столицы Афганистана - Кабула, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, в результате взрыва на территории госпиталя Сардара Мухамамад Довудхана в районе Вазир Мухаммад Акбархан имеются жертвы.

Власти пока не комментируют происшедшее.