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Дальнее зарубежье 08.03.2017 11:35

Глава Пентагона заверил министра обороны Израиля, что США поддерживают его безопасность и качественное военное преимущество

Министры обороны США и Израиля Джеймс Мэттис и Авигдор Либерман провели встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили отношения между странами в области обороны, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Дж.Меттис и А.Либерман подтвердили свою приверженность американо-израильским отношениям в области обороны и непоколебимую приверженность США безопасности Израиля сейчас и в дальнейшем", - говорится в сообщении, распространенном Дж.Дэвисом.

Отмечается, что "министр обороны Израиля поделился своими взглядами на проблемы и возможности в регионе после недавних переговоров между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху".

"Дж.Меттис подтвердил, что США поддерживают безопасность и качественное военное преимущество Израиля", - подчеркивается в сообщении.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ИЗРАИЛЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]