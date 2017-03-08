Глава Пентагона заверил министра обороны Израиля, что США поддерживают его безопасность и качественное военное преимущество

Министры обороны США и Израиля Джеймс Мэттис и Авигдор Либерман провели встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили отношения между странами в области обороны, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Дж.Меттис и А.Либерман подтвердили свою приверженность американо-израильским отношениям в области обороны и непоколебимую приверженность США безопасности Израиля сейчас и в дальнейшем", - говорится в сообщении, распространенном Дж.Дэвисом.

Отмечается, что "министр обороны Израиля поделился своими взглядами на проблемы и возможности в регионе после недавних переговоров между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху".

"Дж.Меттис подтвердил, что США поддерживают безопасность и качественное военное преимущество Израиля", - подчеркивается в сообщении.