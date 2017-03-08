Схема финансирования проекта строительства газопровода "Северный поток 2" иностранными компаниями может быть определена в первом полугодии, сообщил журналистам глава немецкой Wintershall Марио Мерен.
"Мы все усердно работаем (над выработкой схемы финансирования - ИФ), и я довольно уверен, что мы найдем решение для поддержки проекта не только моральной, но и финансовой", - сказал глава Wintershall.
М.Мерен выразил надежду, что решение будет найдено в первом полугодии текущего года.
"Если мы станем участниками проекта, на что я надеюсь, конечно, это будет проектное финансирование. У нас очень хороший опыт в "Северном потоке 1" и "Севернефтегазпроме", - добавил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство 3-й и 4-й ниток газопровода через Балтику из России в ФРГ, в результате чего общая мощность маршрута возрастет до 110-120 млрд куб. м газа в год.
Проект реализует проектная компания Nord Stream 2 AG, которой пока владеет один "Газпром" (MOEX:GAZP). Зарубежные партнеры - E.ON, Engie, OMV, Shell, Wintershall - не смогли выкупить свои пакеты в СП (совместном предприятии), так как сделку заблокировал польский регулятор.
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