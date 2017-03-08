Лидер Афганистана назвал атаку боевиков на госпиталь в Кабуле нападением на весь афганский народ

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани осудил террористический акт, совершенный в среду утром на территории госпиталя в центре Кабула.
"Нападение на больницу, является нападением на женщин Афганистана, нападением на весь афганский народ", - заявил президент, выступая на праздничном мероприятии, посвященном международному женскому дню.
Как сообщалось, неизвестные вооруженные лица открыли огонь из автоматического стрелкового оружия по медперсоналу и больным на территории госпиталя Сардара Мухамамад Довудхана в районе Вазир Мухаммад Акбархан в центре Кабула. Перестрелка произошла на четвертом этаже одного из корпусов медучреждения, сообщают местные СМИ со ссылкой на сотрудников госпиталя.
Стрельба началась сразу же после мощного взрыва примерно в 9:00 по местному времени (7:30 мск) в среду утром на территории госпиталя. Власти пока не комментируют произошедшее. По предварительным данным местных СМИ, нападавших было трое. В настоящее время перестрелка завершилась. Все подъезды к госпиталю блокированы силовыми структурами. Сообщений о жертвах нападения пока нет.
В районе Вазир Мухаммад Акбархан расположены дипломатические представительства и правительственные учреждения.
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