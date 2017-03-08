Боевики взяли в заложники медперсонал и больных в госпитале в центре Кабула, во время атаки прогремело три взрыва - СМИ

Террористы, напавшие в среду утром на госпиталь в центре Кабула, захватили в заложники медперсонал и больных, сообщил телеканал Khurshid со ссылкой на источник в структурах безопасности.

Отмечается, что медленный ход операции силовиков по ликвидации террористов связан с опасениями нанести урон мирным гражданам.

Телеканал сообщает, что после начала террористической атаки на территории госпиталя прогремело по крайней мере три мощных взрыва, в том числе на автостоянке медучреждения.

Ранее местные СМИ сообщили, что пять террористов напали на госпиталь в центре Кабула, в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека, 12 получили ранения.

Сообщается, что пять вооруженных террористов в белых халатах примерно в 9:00 по местному времени (7:30 Москвы) атаковали госпиталь. Один из боевиков подорвал себя у северных ворот лечебного учреждения, четверо других ворвались на территорию больницы. Рассредоточившись на разных этажах семиэтажного здания, террористы открыли огонь по медперсоналу и больным. Все подъезды к госпиталю блокированы силовыми структурами.

В районе Вазир Мухаммад Акбархан, где находится госпиталь, расположены дипломатические представительства и правительственные учреждения, в том числе и здание министерства здравоохранения страны, посольство США.