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Дальнее зарубежье 08.03.2017 14:00

Пять боевиков напали на больницу в центре Кабула, власти подтверждают гибель двух человек - СМИ

Пять террористов нападали госпиталь в центре Кабула, в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека, 12 получили ранения, передают в среду местные СМИ.

Сообщается, что пять вооруженных террористов в белых халатах примерно в 9:00 по местному времени (7:30 Москвы) атаковали госпиталь. Один из террористов подорвал себя у северных ворот лечебного учреждения, четверо других ворвались на территорию больницы. Рассредоточившись на разных этажах семиэтажного здания, террористы открыли огонь по медперсоналу и больным. Все подъезды к госпиталю блокированы силовыми структурами.

Тем временем, как сообщил СМИ представитель министерства здравоохранения Афганистана Исмаил Кавуси, в результате атаки убиты два человека, 12 получили ранения.

Ранее афганский телеканал Tolo передал со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Афганистана о том, что еще не менее 13 человек в результате нападения получили ранения.

В районе Вазир Мухаммад Акбархан, где находится госпиталь, расположены дипломатические представительства и правительственные учреждения, в том числе и здание министерства здравоохранения страны, посольство США.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]