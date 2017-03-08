Пять боевиков напали на больницу в центре Кабула, власти подтверждают гибель двух человек - СМИ

Пять террористов нападали госпиталь в центре Кабула, в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека, 12 получили ранения, передают в среду местные СМИ.
Сообщается, что пять вооруженных террористов в белых халатах примерно в 9:00 по местному времени (7:30 Москвы) атаковали госпиталь. Один из террористов подорвал себя у северных ворот лечебного учреждения, четверо других ворвались на территорию больницы. Рассредоточившись на разных этажах семиэтажного здания, террористы открыли огонь по медперсоналу и больным. Все подъезды к госпиталю блокированы силовыми структурами.
Тем временем, как сообщил СМИ представитель министерства здравоохранения Афганистана Исмаил Кавуси, в результате атаки убиты два человека, 12 получили ранения.
Ранее афганский телеканал Tolo передал со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Афганистана о том, что еще не менее 13 человек в результате нападения получили ранения.
В районе Вазир Мухаммад Акбархан, где находится госпиталь, расположены дипломатические представительства и правительственные учреждения, в том числе и здание министерства здравоохранения страны, посольство США.
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