Пять боевиков напали на больницу в центре Кабула, власти подтверждают гибель двух человек - СМИ

Пять террористов нападали госпиталь в центре Кабула, в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека, 12 получили ранения, передают в среду местные СМИ.

Сообщается, что пять вооруженных террористов в белых халатах примерно в 9:00 по местному времени (7:30 Москвы) атаковали госпиталь. Один из террористов подорвал себя у северных ворот лечебного учреждения, четверо других ворвались на территорию больницы. Рассредоточившись на разных этажах семиэтажного здания, террористы открыли огонь по медперсоналу и больным. Все подъезды к госпиталю блокированы силовыми структурами.

Тем временем, как сообщил СМИ представитель министерства здравоохранения Афганистана Исмаил Кавуси, в результате атаки убиты два человека, 12 получили ранения.

Ранее афганский телеканал Tolo передал со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Афганистана о том, что еще не менее 13 человек в результате нападения получили ранения.

В районе Вазир Мухаммад Акбархан, где находится госпиталь, расположены дипломатические представительства и правительственные учреждения, в том числе и здание министерства здравоохранения страны, посольство США.