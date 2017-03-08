Три человека погибли при атаке террористов на больницу Кабула, число раненных приближается к 70 - СМИ

По последним данным министерства здравоохранения Афганистана, в ходе атаки террористов в среду утром на госпиталь в центре Кабула погибли три человека, ранены почти 70, кроме того, СМИ сообщают, что силовики полностью очистили от боевиков пять этажей семиэтажного здания больницы.

Как сообщил местным СМИ начальник отдела по связям с общественностью министерства здравоохранения ИРА Исмаил Кавуси, в результате атаки погибли три человека, 54 раненых находятся в госпитале Сардара Мухамамад Довудхана. Кроме того, по его словам, 12 раненных переправлены в соседний госпиталь.

"Приведены в готовность резервные медицинские группы, лично министр здравоохранения, который является хирургом, участвует в проведении операций раненным", - отметил И.Кавуси.

Тем временем, телеканал Ariana News со ссылкой на источник в структурах безопасности передает, что силовики полностью очистили от боевиков пять этажей семиэтажного здания госпиталя. Операция по ликвидации террористов продолжается.

Как ранее сообщил телеканал Khurshid со ссылкой на источник в структурах безопасности, напавшие в среду утром на госпиталь в центре Кабула, захватили в заложники медперсонал и больных.

Телеканал сообщает, что после начала террористической атаки на территории госпиталя прогремело по крайней мере три мощных взрыва, в том числе на автостоянке медучреждения.

Ранее местные СМИ сообщили, что пять террористов напали на госпиталь в центре Кабула, в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека, 12 получили ранения.

Сообщается, что пять вооруженных террористов в белых халатах примерно в 9:00 по местному времени (7:30 Москвы) атаковали госпиталь. Один из боевиков подорвал себя у северных ворот лечебного учреждения, четверо других ворвались на территорию больницы. Рассредоточившись на разных этажах семиэтажного здания, террористы открыли огонь по медперсоналу и больным. Все подъезды к госпиталю блокированы силовыми структурами.

В районе Вазир Мухаммад Акбархан, где находится госпиталь, расположены дипломатические представительства и правительственные учреждения, в том числе и здание министерства здравоохранения страны, посольство США.