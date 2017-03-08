Газпром назначил JP Morgan, Mizuho, ГПБ, SMBC организаторами долларовых евробондов, начнет road show 13 марта

"Газпром" (MOEX:GAZP) назначил JP Morgan, Mizuho Securities, Газпромбанк и SMBC Nikko организаторами размещения среднесрочных евробондов компании в долларах, road show выпуска, как и планировалось, стартует 13 марта, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Встречи с инвесторами пройдут в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
В начале февраля источники "Интерфакса" говорили, что 13 марта компания планирует начать встречи с инвесторами в рамках подготовки долларового размещения, на 27 марта запланировано начало road show "европейского" выпуска - в британских фунтах или евро.
В 2016 году компания трижды выходила на рынок евробондов, разместив два выпуска еврооблигаций в швейцарских франках объемом 500 млн каждый и один выпуск евробондов на 1 млрд евро.
Ранее источники "Интерфакса" в банковских кругах говорили, что "Газпром" постоянно изучает уровень ставок и на рынке долларовых евробондов: компания рассматривала возможность размещения в этой валюте в конце 2015 года, но в итоге эти планы были перенесены. Долговых бумаг в долларах компания не размещала с осени 2014 года, тогда "Газпром" продал бумаги на $700 млн с непривычно коротким сроком обращения - всего один год.
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