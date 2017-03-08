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Дальнее зарубежье 08.03.2017 15:18

Газпром назначил JP Morgan, Mizuho, ГПБ, SMBC организаторами долларовых евробондов, начнет road show 13 марта

"Газпром" (MOEX:GAZP) назначил JP Morgan, Mizuho Securities, Газпромбанк и SMBC Nikko организаторами размещения среднесрочных евробондов компании в долларах, road show выпуска, как и планировалось, стартует 13 марта, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Встречи с инвесторами пройдут в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

В начале февраля источники "Интерфакса" говорили, что 13 марта компания планирует начать встречи с инвесторами в рамках подготовки долларового размещения, на 27 марта запланировано начало road show "европейского" выпуска - в британских фунтах или евро.

В 2016 году компания трижды выходила на рынок евробондов, разместив два выпуска еврооблигаций в швейцарских франках объемом 500 млн каждый и один выпуск евробондов на 1 млрд евро.

Ранее источники "Интерфакса" в банковских кругах говорили, что "Газпром" постоянно изучает уровень ставок и на рынке долларовых евробондов: компания рассматривала возможность размещения в этой валюте в конце 2015 года, но в итоге эти планы были перенесены. Долговых бумаг в долларах компания не размещала с осени 2014 года, тогда "Газпром" продал бумаги на $700 млн с непривычно коротким сроком обращения - всего один год.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЕВРОБОНДЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]