Глава германского МИД Зигмар Габриэль считает недопустимыми прозвучавшие с турецкой стороны сравнения предпринимаемых ФРГ действий с нацистскими.

"(Это) красная черта, которую пересекать нельзя", - заявил министр в среду западным СМИ.

В то же время он отметил, что Германия и Турция должны совместно работать над улучшением отношений.

"Альтернативы диалогу нет, потому что диалог - это единственный путь, по которому шаг за шагом мы сможем вернуться к нормальным дружеским отношениям", - сказал он.

Отношения между Берлином и Анкарой осложнились после того, как представителям властей Турции отказали в выступлениях перед турецкими общинами нескольких городов Германии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил меры, предпринятые германской стороной с "действиями нацистов в прошлом".

В свою очередь 6 марта канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по этому поводу и заявила, что подобные высказывания "не могут быть оправданы" подготовкой к референдуму об изменениях в конституцию в Турции и что такими заявлениями "умаляются невероятные страдания людей от преступлений национал-социализма".