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Дальнее зарубежье 08.03.2017 15:44

Глава МИД ФРГ назвал "пересечением красной черты" турецкое сравнение действий Германии с нацистскими

Глава германского МИД Зигмар Габриэль считает недопустимыми прозвучавшие с турецкой стороны сравнения предпринимаемых ФРГ действий с нацистскими.

"(Это) красная черта, которую пересекать нельзя", - заявил министр в среду западным СМИ.

В то же время он отметил, что Германия и Турция должны совместно работать над улучшением отношений.

"Альтернативы диалогу нет, потому что диалог - это единственный путь, по которому шаг за шагом мы сможем вернуться к нормальным дружеским отношениям", - сказал он.

Отношения между Берлином и Анкарой осложнились после того, как представителям властей Турции отказали в выступлениях перед турецкими общинами нескольких городов Германии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил меры, предпринятые германской стороной с "действиями нацистов в прошлом".

В свою очередь 6 марта канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по этому поводу и заявила, что подобные высказывания "не могут быть оправданы" подготовкой к референдуму об изменениях в конституцию в Турции и что такими заявлениями "умаляются невероятные страдания людей от преступлений национал-социализма".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]