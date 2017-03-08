Глава германского МИД Зигмар Габриэль считает недопустимыми прозвучавшие с турецкой стороны сравнения предпринимаемых ФРГ действий с нацистскими.
"(Это) красная черта, которую пересекать нельзя", - заявил министр в среду западным СМИ.
В то же время он отметил, что Германия и Турция должны совместно работать над улучшением отношений.
"Альтернативы диалогу нет, потому что диалог - это единственный путь, по которому шаг за шагом мы сможем вернуться к нормальным дружеским отношениям", - сказал он.
Отношения между Берлином и Анкарой осложнились после того, как представителям властей Турции отказали в выступлениях перед турецкими общинами нескольких городов Германии.
Президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил меры, предпринятые германской стороной с "действиями нацистов в прошлом".
В свою очередь 6 марта канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по этому поводу и заявила, что подобные высказывания "не могут быть оправданы" подготовкой к референдуму об изменениях в конституцию в Турции и что такими заявлениями "умаляются невероятные страдания людей от преступлений национал-социализма".
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