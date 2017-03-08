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Регион 08.03.2017 16:12

С 28 марта граждане Грузии смогут посещать страны Евросоюза без виз

МИД Грузии сообщает, что в среду в официальном журнале Евросоюза опубликованы изменения в регуляции, по которой в список стран посещающих ЕС без виз введена Грузия.

"Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюзе будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов", - говорится в сообщении МИД Грузии.

По информации дипведомства, данная регуляция войдет в силу через 20 дней после опубликования, 28 марта.

В нем отмечается, что поездками в страны Евроопы без виз смогут воспользоваться грузинские граждане, проживающие на территории Южной Осетии и Абхазии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, ЕС, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]