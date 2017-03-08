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Дальнее зарубежье 08.03.2017 16:39

Талибан отрицает причастность к атаке на госпиталь в Кабуле

Экстремистское движение Талибан заявляет, что не причастно к нападению на госпиталь в центре Кабула, в результате которого погибли три человека, ранены десятки.

Как заявил местным СМИ в среду пресс-секретарь движения Талибан Забиулла Муджахед, боевики этого движения не имеют никакого отношения к атаке на лечебное учреждение.

Ранее местные СМИ сообщили, что пять вооруженных террористов в белых халатах примерно в 9:00 по местному времени (7:30 мск) атаковали госпиталь. Один из боевиков подорвал себя у северных ворот лечебного учреждения, четверо других ворвались на территорию больницы. Рассредоточившись на разных этажах семиэтажного здания, террористы открыли огонь по медперсоналу и больным. Позже СМИ сообщали о захвате террористами в заложники медперсонала и больных. Все подъезды к госпиталю блокированы силовыми структурами.

По последним данным министерства здравоохранения Афганистана, в ходе этой атаки погибли три человека, число раненных приближается к 70. Тем временем, СМИ сообщают, что силовики полностью очистили от боевиков пять этажей семиэтажного здания больницы.

В районе Вазир Мухаммад Акбархан, где находится госпиталь, расположены дипломатические представительства и правительственные учреждения, в том числе и здание министерства здравоохранения страны, посольство США.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ГОСПИТАЛЬ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]