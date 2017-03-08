Талибан отрицает причастность к атаке на госпиталь в Кабуле

Экстремистское движение Талибан заявляет, что не причастно к нападению на госпиталь в центре Кабула, в результате которого погибли три человека, ранены десятки.

Как заявил местным СМИ в среду пресс-секретарь движения Талибан Забиулла Муджахед, боевики этого движения не имеют никакого отношения к атаке на лечебное учреждение.

Ранее местные СМИ сообщили, что пять вооруженных террористов в белых халатах примерно в 9:00 по местному времени (7:30 мск) атаковали госпиталь. Один из боевиков подорвал себя у северных ворот лечебного учреждения, четверо других ворвались на территорию больницы. Рассредоточившись на разных этажах семиэтажного здания, террористы открыли огонь по медперсоналу и больным. Позже СМИ сообщали о захвате террористами в заложники медперсонала и больных. Все подъезды к госпиталю блокированы силовыми структурами.

По последним данным министерства здравоохранения Афганистана, в ходе этой атаки погибли три человека, число раненных приближается к 70. Тем временем, СМИ сообщают, что силовики полностью очистили от боевиков пять этажей семиэтажного здания больницы.

В районе Вазир Мухаммад Акбархан, где находится госпиталь, расположены дипломатические представительства и правительственные учреждения, в том числе и здание министерства здравоохранения страны, посольство США.