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Дальнее зарубежье 08.03.2017 17:03

Греческий спецназ применил слезоточивый газ против протестующих фермеров в Афинах

Столкновения фермеров, протестующих против изменения налогового законодательства, со спецназовцами произошли в среду перед зданием министерства сельского хозяйства в Афинах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, спецназовцы были вынуждены применить слезоточивый газ, фермеры в ответ закидали их камнями.

О пострадавших и задержаниях не сообщается.

В акции протеста приняли участие до тысячи фермеров, многие из которых прибыли в Афины даже с острова Крит, отмечает агентство.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРЕЦИЯ, ФЕРМЕРЫ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]