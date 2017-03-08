Греческий спецназ применил слезоточивый газ против протестующих фермеров в Афинах

Столкновения фермеров, протестующих против изменения налогового законодательства, со спецназовцами произошли в среду перед зданием министерства сельского хозяйства в Афинах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, спецназовцы были вынуждены применить слезоточивый газ, фермеры в ответ закидали их камнями.

О пострадавших и задержаниях не сообщается.

В акции протеста приняли участие до тысячи фермеров, многие из которых прибыли в Афины даже с острова Крит, отмечает агентство.