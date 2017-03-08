Греческий спецназ применил слезоточивый газ против протестующих фермеров в Афинах

Столкновения фермеров, протестующих против изменения налогового законодательства, со спецназовцами произошли в среду перед зданием министерства сельского хозяйства в Афинах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, спецназовцы были вынуждены применить слезоточивый газ, фермеры в ответ закидали их камнями.
О пострадавших и задержаниях не сообщается.
В акции протеста приняли участие до тысячи фермеров, многие из которых прибыли в Афины даже с острова Крит, отмечает агентство.
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