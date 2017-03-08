Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападение на госпиталь в Кабуле

Ответственность за совершенное ранее в среду нападение на госпиталь в Кабуле взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

"Люди, внедренные "Исламским государством", атаковали госпиталь в Кабуле", - говорится в сообщении, распространенном от имени группировки через интернет-сервис обмена текстовыми сообщениями.

Ранее сообщалось, что в результате нападения вооруженных людей на госпиталь, расположенный неподалеку от американского посольства в Кабуле, погибли минимум трое и ранены около 70 человек.

Министерство обороны Афганистана сообщило, что никто из пациентов не пострадал, и что все они были эвакуированы или помещены в безопасное место.

За последнее время ИГ брало на себя ответственность за несколько терактов, совершенных в столице Афганистана. Так, в феврале этого года 20 человек погибли в результате взрыва рядом со зданием Верховного суда в Кабуле. Еще около 45 человек получили ранения. Кроме того, в ноябре прошлого года террорист-смертник совершил самоподрыв у машины силовых структур в районе Пуле-Мухаммадхон в центре Кабула. Сообщалось о гибели шести и ранении 10 человек.

Тем временем, 1 марта в Кабуле был совершен двойной теракт, который привел к гибели 16 человек. По данным АП, сначала смертник привел в действие взрывное устройство вблизи полицейского управления и школы военной полиции. Позже стало известно об еще одном взрыве. Тогда ответственность за взрывы взяла на себя\ радикальная группировка "Талибан".

Между тем, 11 января 2017 года "Радио Машаль" сообщило, что ИГ и афганское радикальное движение "Талибан" объявили друг другу "священную войну - джихад". Радио приводит слова главы управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, утверждающего, что правоохранительные органы располагают соответствующими документами. Сообщения о столкновениях талибов с боевиками ИГ ранее поступали из провинций Нангархар и Забуль.

Тем временем, в Москве выражали обеспокоенность распространением в Афганистане влияния группировки ИГ. "Внимательно следим за ситуацией в сфере безопасности в Афганистане. Обеспокоены ростом боевой и террористической активности вооруженной оппозиции. Особую тревогу вызывает распространение влияния группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), ее стремление поглотить другие формирования вооруженной оппозиции", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России от 4 февраля.