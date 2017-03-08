Жертвами нападения боевиков "Исламского государства" на госпиталь в Кабуле стали более 30 человек, такие данные приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, которое ссылается на представителя министерства обороны Афганистана генерала Давлата Вазири.
По его словам, еще более 50 человек получили ранения.
К настоящему моменту сотрудники афганских спецслужб установили полный контроль над объектом, операция по уничтожению боевиков завершена.
Нападение нескольких вооруженных боевиков на госпиталь, расположенный неподалеку от американского посольства в Кабуле, было совершено ранее в среду.
Позже ответственность за него взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
"Люди, внедренные "Исламским государством", атаковали госпиталь в Кабуле", - говорится в сообщении, распространенном от имени группировки через интернет-сервис обмена текстовыми сообщениями.
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