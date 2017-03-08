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Дальнее зарубежье 08.03.2017 17:55

Более 30 человек погибли в результате нападения боевиков "ИГ" на госпиталь в Кабуле

Жертвами нападения боевиков "Исламского государства" на госпиталь в Кабуле стали более 30 человек, такие данные приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, которое ссылается на представителя министерства обороны Афганистана генерала Давлата Вазири.

По его словам, еще более 50 человек получили ранения.

К настоящему моменту сотрудники афганских спецслужб установили полный контроль над объектом, операция по уничтожению боевиков завершена.

Нападение нескольких вооруженных боевиков на госпиталь, расположенный неподалеку от американского посольства в Кабуле, было совершено ранее в среду.

Позже ответственность за него взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

"Люди, внедренные "Исламским государством", атаковали госпиталь в Кабуле", - говорится в сообщении, распространенном от имени группировки через интернет-сервис обмена текстовыми сообщениями.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ГОСПИТАЛЬ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]