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Регион 08.03.2017 18:47

Премьер Грузии обсудил с главой ПА НАТО проведение в Тбилиси весенней сессии парламентской ассамблеи альянса

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО пройдет в Тбилиси 26-29 мая.

Вопросы, связанные с подготовкой проведения сессии обсудили в среду находящийся в Италии с визитом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент ПА НАТО Паоло Алли, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

По данным пресс-службы, стороны также затронули основные вопросы, касающиеся интеграции Грузии в НАТО. На встрече было отмечено, как отмечается в сообщении, что Грузия достигла больших успехов в этом направлении.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, НАТО, АССАМБЛЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]