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СНГ 08.03.2017 19:15

Президент Молдавии признал вину мужчин за невзгоды молдавских женщин

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил женщин с праздником 8 марта, отметив, что именно на их плечи легли основные трудности, через которые пришлось пройти стране за 25 лет независимости.

"Женщинам пришлось противостоять самым сложным вызовам, на их долю выпали самые горькие невзгоды. (...) На нас, мужчинах лежит вина в том, что мы не смогли обеспечить вам комфорт достойной жизни, хотя вы и заслуживаете этого сполна", - заявил И.Додон, разместивший поздравительный видеоролик на своей странице в Facebook.

Он пообещал женщинам поддержку, отметив, что именно им принадлежит заслуга в сохранении молдавской общности, молдавского народа.

"Буду помогать многодетным матерям, продвигать законы, призванные облегчить вашу жизнь. Только так, через поддержку семей, женщин, детей, мы сможем обеспечить Молдове достойное будущее", - заявил президент.

Он пожелал женщинам тепла близких, весны в душе и "всегда быть любимыми, желанными и понятыми".

По случаю праздника И.Додон подписал указ о наградах и почетных званиях для восьми женщин.

В частности, Орденом Почета награждена Раиса Сливка - мать 10 детей, жительница села Коржеецы Бричанского района на севере Молдавии. Она создала крепкую семью, в которой воспитание детей и их гармоничное развитие стоят на первом месте. У нее 51 внук и 27 правнуков.

Орден "Трудовая слава" получила художественный директор Муниципального кукольного театра "Гугуцэ" Габриела Лунгу. В театре работает свыше 25 лет. Создала более 50 ролей, принимала участие в постановке множества спектаклей. На протяжении всей своей деятельности продвигает национальные ценности, выступает за сохранение традиций и профессиональную подготовку будущих актеров.

Орденом "Трудовая слава" награждена директор Общества с ограниченной ответственностью "Moroi" в Гагаузии Анна Статова. Работала в агропромышленном комплексе, а в настоящее время - в сфере общественного питания. Внесла большой вклад в развитие социально-экономической инфраструктуры и повышение качества предоставляемых услуг.

Медаль "За гражданские заслуги" присвоена двукратной чемпионке по самбо, мастеру спорта по дзюдо и самбо, доктору педагогических наук, преподавателю университета, в настоящее время специалисту в Службе физической подготовки и спорта в Национальной армии Наталье Лефтер.

Президент Молдавии отметил, что награждать выдающихся женщин по случаю 8 Марта он будет каждый год.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЖЕНЩИНЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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