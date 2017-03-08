Сирийская свободная армия объявила о достижении соглашения о режиме перемирия в районе Хомса

Режим перемирия начнется в районе аль-Ваер северо-западнее сирийского города Хомс в полночь со среды на четверг, сообщил в "Твиттере" представитель Сирийской свободной армии (ССА).

По его словам, соответствующее соглашение достигнуто после встречи с представителями одной из местных группировок и российской стороной.