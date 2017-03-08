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Дальнее зарубежье 08.03.2017 19:42

Сирийская свободная армия объявила о достижении соглашения о режиме перемирия в районе Хомса

Режим перемирия начнется в районе аль-Ваер северо-западнее сирийского города Хомс в полночь со среды на четверг, сообщил в "Твиттере" представитель Сирийской свободной армии (ССА).

По его словам, соответствующее соглашение достигнуто после встречи с представителями одной из местных группировок и российской стороной.

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Тэги: СИРИЯ, ХОМС, РАЙОН, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]