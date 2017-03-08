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СНГ 08.03.2017 20:09

Позолоченный рукомойник найден при обыске у подозреваемого в растрате украинского чиновника

На Украине обнаружили позолоченный рукомойник при обыске у подозреваемого в растрате директора госпредприятия "Электровозбудування" ("Электровозостроение") Александра Зельдина, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Злоумышленник абсолютно не занимался задолженностью по зарплате работников госпредприятия в 6 млн гривен. Его интересовало другое. Во время обыска следователи обнаружили у растратчика государственных средств покрытый золотом рукомойник. Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет", - написал Ю.Луценко в своей странице в Фейсбук в среду.

Днепропетровская областная прокурора подозревает А.Зельдина в списании 3 млн грн за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО "Бумажная фабрика", уточнил генпрокурор.

Между тем на Украине до сих пор ходит легенда о так называемом "золотом батоне" экс-президента Украины Виктора Януковича, якобы пропавшем из резиденции "Межигорье" (Киевская область), который украинским властям так и не удалось найти.

По легенде, "золотой батон" - это пресс-папье из золота в виде батона весом в 2,7 кг, якобы найденное на территории резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича и ставшее на Украине своеобразным символом коррупции. Считается, что он был подарен президенту главой одного из предприятий. Впоследствии "золотой батон" исчез, и это вызвало множество колких комментариев в СМИ и социальных сетях.

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Тэги: УКРАИНА, ЧИНОВНИК, РАСТРАТА, РУКОМОЙНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]