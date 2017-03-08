Позолоченный рукомойник найден при обыске у подозреваемого в растрате украинского чиновника

На Украине обнаружили позолоченный рукомойник при обыске у подозреваемого в растрате директора госпредприятия "Электровозбудування" ("Электровозостроение") Александра Зельдина, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Злоумышленник абсолютно не занимался задолженностью по зарплате работников госпредприятия в 6 млн гривен. Его интересовало другое. Во время обыска следователи обнаружили у растратчика государственных средств покрытый золотом рукомойник. Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет", - написал Ю.Луценко в своей странице в Фейсбук в среду.

Днепропетровская областная прокурора подозревает А.Зельдина в списании 3 млн грн за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО "Бумажная фабрика", уточнил генпрокурор.

Между тем на Украине до сих пор ходит легенда о так называемом "золотом батоне" экс-президента Украины Виктора Януковича, якобы пропавшем из резиденции "Межигорье" (Киевская область), который украинским властям так и не удалось найти.

По легенде, "золотой батон" - это пресс-папье из золота в виде батона весом в 2,7 кг, якобы найденное на территории резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича и ставшее на Украине своеобразным символом коррупции. Считается, что он был подарен президенту главой одного из предприятий. Впоследствии "золотой батон" исчез, и это вызвало множество колких комментариев в СМИ и социальных сетях.