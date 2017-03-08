Позолоченный рукомойник найден при обыске у подозреваемого в растрате украинского чиновника

На Украине обнаружили позолоченный рукомойник при обыске у подозреваемого в растрате директора госпредприятия "Электровозбудування" ("Электровозостроение") Александра Зельдина, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
"Злоумышленник абсолютно не занимался задолженностью по зарплате работников госпредприятия в 6 млн гривен. Его интересовало другое. Во время обыска следователи обнаружили у растратчика государственных средств покрытый золотом рукомойник. Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет", - написал Ю.Луценко в своей странице в Фейсбук в среду.
Днепропетровская областная прокурора подозревает А.Зельдина в списании 3 млн грн за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО "Бумажная фабрика", уточнил генпрокурор.
Между тем на Украине до сих пор ходит легенда о так называемом "золотом батоне" экс-президента Украины Виктора Януковича, якобы пропавшем из резиденции "Межигорье" (Киевская область), который украинским властям так и не удалось найти.
По легенде, "золотой батон" - это пресс-папье из золота в виде батона весом в 2,7 кг, якобы найденное на территории резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича и ставшее на Украине своеобразным символом коррупции. Считается, что он был подарен президенту главой одного из предприятий. Впоследствии "золотой батон" исчез, и это вызвало множество колких комментариев в СМИ и социальных сетях.
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Берлин намерен и дальше поддерживать Баку в диверсификации экономики и развития демократии – глава МИД Германии
Азербайджан готов к всестороннему сотрудничеству с ЕС, заявляют в Баку
Схема закупок иранской нефти предполагает в основном физические поставки - Новак
Азербайджанские и турецкие предприниматели планируют активную деятельность в Украине
В США возобновились экскурсии в Белый дом
Полиция Азербайджана изъяла около 1 кг героина у ранее судимого
SOCAR выплатила компенсации семьям нефтяников, погибших и без вести пропавших на Каспии в декабре
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Главы государств и правительств отправили видео-обращение к участникам 4-го международного Caspian Energy Forum - 2017
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Кюрдамире и Зардобе. Фоторепортаж
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»