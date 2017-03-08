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Регион 08.03.2017 20:35

Турция отозвала лицензию "Корпуса милосердия", оказывающего гуманитарную помощь сирийцам

Международная неправительственная организация "Корпус милосердия", штаб-квартира которой находится в США, объявила в среду об отзыве лицензии на ее деятельность в Турции.

"Турецкое правительство отозвало лицензию, позволяющую "Корпусу милосердия" действовать в Турции. Это вынуждает нас незамедлительно прекратить работу в Турции", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте организации.

О причинах отзыва лицензии не сообщается.

"Мы продолжим рассчитывать на диалог с турецкими властями в попытке получить разрешение на возобновление нашей деятельности как можно скорее. Надеемся, что правительство Турции позволит нам вернуться для того, чтобы служить тем, кто находится в критической нужде", - отмечается в коммюнике.

"Корпус милосердия" с 2012 года с территории Турции координировал широкомасштабную гуманитарную операцию по оказанию помощи в Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НКО, ЛИЦЕНЗИЯ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]