Международная неправительственная организация "Корпус милосердия", штаб-квартира которой находится в США, объявила в среду об отзыве лицензии на ее деятельность в Турции.

"Турецкое правительство отозвало лицензию, позволяющую "Корпусу милосердия" действовать в Турции. Это вынуждает нас незамедлительно прекратить работу в Турции", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте организации.

О причинах отзыва лицензии не сообщается.

"Мы продолжим рассчитывать на диалог с турецкими властями в попытке получить разрешение на возобновление нашей деятельности как можно скорее. Надеемся, что правительство Турции позволит нам вернуться для того, чтобы служить тем, кто находится в критической нужде", - отмечается в коммюнике.

"Корпус милосердия" с 2012 года с территории Турции координировал широкомасштабную гуманитарную операцию по оказанию помощи в Сирии.