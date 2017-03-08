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Дальнее зарубежье 08.03.2017 21:00

Совет управляющих МАГАТЭ решил переназначить Амано гендиректором организации - источник

Совет управляющих МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) на мартовской сессии одобрил кандидатуру Юкии Амано на пост гендиректора этого агентства, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в Вене.

Ю.Амано был единственным кандидатом на эту должность, он займет ее уже третий раз к ряду.

"Совет управляющих принял решение назначить Амано на пост гендиректора МАГАТЭ на период с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что это решение Совета управляющих будет окончательно одобрено на сентябрьской сессии генеральной конференции МАГАТЭ, добавил источник.

Россия поддерживает кандидатуру Ю.Амано для переизбрания на должность гендиректора МАГАТЭ. "Да, мы поддерживаем его кандидатуру", - сказал постпред РФ при МАГАТЭ Владимир Воронков 1 марта "Интерфаксу".

18 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Ю.Амано "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия считает очень полезным сотрудничество с МАГАТЭ и отмечает роль этой организации в выполнении договоренностей по иранской ядерной программе.

6 марта Ю.Амано сообщил, что на днях встречался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, и заявил, что считает возможным эффективное взаимодействие с американскими властями по соглашению об иранской ядерной программе. По словам Ю.Амано, взаимодействие между МАГАТЭ и Вашингтоном возможно даже при условии негативного отношения к соглашению со стороны президента США Дональда Трампа, который критикует эти договоренности.

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Тэги: МИР, МАГАТЭ, УПРАВЛЯЮЩИЕ, ГЕНДИРЕКТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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