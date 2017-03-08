Совет управляющих МАГАТЭ решил переназначить Амано гендиректором организации - источник

Совет управляющих МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) на мартовской сессии одобрил кандидатуру Юкии Амано на пост гендиректора этого агентства, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в Вене.
Ю.Амано был единственным кандидатом на эту должность, он займет ее уже третий раз к ряду.
"Совет управляющих принял решение назначить Амано на пост гендиректора МАГАТЭ на период с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2021 года", - сказал собеседник агентства.
Ожидается, что это решение Совета управляющих будет окончательно одобрено на сентябрьской сессии генеральной конференции МАГАТЭ, добавил источник.
Россия поддерживает кандидатуру Ю.Амано для переизбрания на должность гендиректора МАГАТЭ. "Да, мы поддерживаем его кандидатуру", - сказал постпред РФ при МАГАТЭ Владимир Воронков 1 марта "Интерфаксу".
18 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Ю.Амано "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия считает очень полезным сотрудничество с МАГАТЭ и отмечает роль этой организации в выполнении договоренностей по иранской ядерной программе.
6 марта Ю.Амано сообщил, что на днях встречался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, и заявил, что считает возможным эффективное взаимодействие с американскими властями по соглашению об иранской ядерной программе. По словам Ю.Амано, взаимодействие между МАГАТЭ и Вашингтоном возможно даже при условии негативного отношения к соглашению со стороны президента США Дональда Трампа, который критикует эти договоренности.
Армения за сутки обстреляла позиции ВС Азербайджана 119 раз - Минобороны
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Берлин намерен и дальше поддерживать Баку в диверсификации экономики и развития демократии – глава МИД Германии
Внешний долг банков в Азербайджане за 2016г сократился на 20%
Глубина финсистемы Азербайджана по итогам 2016г превысила 71% ВВП
Нефть дорожает в четверг после рекордного за год падения накануне, Brent - у $53,5 за баррель
В США выпущена почтовая марка, посвященная 25-летию азербайджано-американских дипотношений
В США возобновились экскурсии в Белый дом
Полиция Азербайджана изъяла около 1 кг героина у ранее судимого
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Азербайджане празднуют Международный женский день. Фоторепортаж
Главы государств и правительств отправили видео-обращение к участникам 4-го международного Caspian Energy Forum - 2017
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Кюрдамире и Зардобе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»