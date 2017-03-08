"Газпром", Edison и Depa изучают проект строительства газопровода, который может пройти из Турции, через Грецию в Италию мощностью 10-20 млрд куб. м газа в год, сообщил журналистам вице-президент Edison по газовой инфраструктуре Элио Руджери (Elio Ruggeri).

В конце года компании завершили технико-экономическую оценку проекта.

Э.Руджери не стал называть предполагаемую стоимость газопровода, отметив, что стороны оценили, что два года понадобится для разработки проекта и еще три года - на строительство.

Топ-менеджер Edison не стал говорить о предполагаемых сроках подписания соглашения с "Газпромом", отметив, что в настоящее время стороны завершают обсуждение.

Как сообщалось, "Газпром" подписал меморандум с Edison и DEPA о возможном использовании маршрута проекта ITGI Poseidon для продолжения "Турецкого потока". Этот газопровод должен прийти на юг Италии через Грецию.

"Мы обсуждали проект мощностью 12 млрд кубометров в год. Мы считаем, что мощность этого проекта может быть выше", - говорил ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Технико-экономическое обоснование этого проекта, включая окончательные точки выхода, схемы, маршруты поставок и сроки ввода может быть подготовлено до конца 2016 года.

Между тем, в начале года зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" (MOEX:GAZP) готов обсуждать с европейскими компаниями использование газопровода ТАР (Трансадриатический газопровод) для поставок газа, который придет по "Турецкому потоку", в Европу. Его предполагаемая мощность также составляет 10 млрд куб. м газа в год с возможным увеличением до 20 млрд куб. м .