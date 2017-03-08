Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.8572 RUR   0.0301 GBR   2.148 TRY   0.4729

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.28 Brent   53.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 11 Мар 11° 12 Мар 13°

Дальнее зарубежье 08.03.2017 22:16

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе объявила о созыве Североатлантического совета на уровне глав МИД 5-6 апреля

Совещание министров иностранных дел стран НАТО состоится в Брюсселе 5-6 апреля, говорится в сообщении пресс-службы штаб-квартиры Североатлантического альянса.

"Североатлантический совет соберется на уровне министров иностранных дел в среду 5 апреля и в четверг 6 апреля 2017 года в штаб-квартире НАТО", - сообщается в коммюнике, распространенном в среду в Брюсселе.

В документе отмечается, что все заседания в рамках этой встречи пройдут под председательством генерального секретаря организации Йенса Столтенберга. Более подробная программа встречи будет обнародована позднее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, СОВЕТ, МИД


Похожие новости


Вскоре после саммита НАТО в Варшаве может пройти очередная встреча СРН - Столтенберг Заседание совета Россия-НАТО может пройти после саммита альянса в Варшаве - источник в МИД РФ Совет Россия-НАТО пройдет до Варшавского саммита - Столтенберг Совет НАТО на уровне глав МИД состоится в Брюсселе 1-2 декабря Совет НАТО выразил солидарность с борьбой Турции против терроризма Усиление коллективной обороны, миссия в Афганистане и партнерство с Украиной будут в центре внимания министерской встречи НАТО в Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]