Штаб-квартира НАТО в Брюсселе объявила о созыве Североатлантического совета на уровне глав МИД 5-6 апреля

Совещание министров иностранных дел стран НАТО состоится в Брюсселе 5-6 апреля, говорится в сообщении пресс-службы штаб-квартиры Североатлантического альянса.
"Североатлантический совет соберется на уровне министров иностранных дел в среду 5 апреля и в четверг 6 апреля 2017 года в штаб-квартире НАТО", - сообщается в коммюнике, распространенном в среду в Брюсселе.
В документе отмечается, что все заседания в рамках этой встречи пройдут под председательством генерального секретаря организации Йенса Столтенберга. Более подробная программа встречи будет обнародована позднее.
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