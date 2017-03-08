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Дальнее зарубежье 08.03.2017 22:32

В Пентагоне обвинили Россию в нарушении "духа и буквы" договора о РСМД из-за развертывания баллистической ракеты наземного базирования

Пентагон обвинил Россию в развертывании баллистической ракеты наземного базирования, которая нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и представляет опасность для НАТО.

Как заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва, выступая в среду на слушаниях в Конгрессе, развернутая Россией ракета наземного базирования нарушает "дух и букву" договора о РСМД.

"Система сама по себе представляет угрозу для большинства наших объектов в Европе, и мы считаем, что русские сознательно развернули ее, с целью создать угрозу для НАТО и инфраструктуры в зоне ответственности НАТО", - сказал генерал.

В середине февраля американская газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что, по мнению американских властей, Россия втайне развернула крылатые ракеты, которые нарушают договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Издание отметило, что речь идет о крылатой ракете, которая была испытана в 2014 году.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена, как и прежде, выполнять свои международные обязательства, в том числе связанные с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. Вы упомянули некую информацию, совершенно обезличенную. Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора", - сказал Д.Песков журналистам.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что развертывание Россией ракет средней дальности вызовет озабоченность у НАТО. "Договор позволил уничтожить целую категорию вооружений, которые угрожали странам НАТО. Его соблюдение очень важно", - добавил Й.Столтенберг.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]