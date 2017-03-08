Пентагон обвинил Россию в развертывании баллистической ракеты наземного базирования, которая нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и представляет опасность для НАТО.
Как заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва, выступая в среду на слушаниях в Конгрессе, развернутая Россией ракета наземного базирования нарушает "дух и букву" договора о РСМД.
"Система сама по себе представляет угрозу для большинства наших объектов в Европе, и мы считаем, что русские сознательно развернули ее, с целью создать угрозу для НАТО и инфраструктуры в зоне ответственности НАТО", - сказал генерал.
В середине февраля американская газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что, по мнению американских властей, Россия втайне развернула крылатые ракеты, которые нарушают договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Издание отметило, что речь идет о крылатой ракете, которая была испытана в 2014 году.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена, как и прежде, выполнять свои международные обязательства, в том числе связанные с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.
"Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. Вы упомянули некую информацию, совершенно обезличенную. Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора", - сказал Д.Песков журналистам.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что развертывание Россией ракет средней дальности вызовет озабоченность у НАТО. "Договор позволил уничтожить целую категорию вооружений, которые угрожали странам НАТО. Его соблюдение очень важно", - добавил Й.Столтенберг.
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