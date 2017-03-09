ЕС соболезнует жертвам террористической атаки на военный госпиталь в Кабуле

Неразборчивое убийство пациентов, посетителей и медицинских работников в ходе террористического нападения в среду на военный госпиталь Сардара Мохаммада Дауд Хана в Кабуле - это пренебрежение международным гуманитарным правом, включая Женевскую конвенцию, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Мы выражаем наши соболезнования семьям и друзьям жертв и желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Европейский союз поддерживает афганские власти и население в борьбе с терроризмом и по-прежнему привержен продолжению сотрудничества с афганским народом для достижения стабильности, мира и процветания", - говорится в заявлении представителя ЕВС, распространенном в Брюсселе.
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