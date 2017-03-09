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Дальнее зарубежье 09.03.2017 08:18

ЕС соболезнует жертвам террористической атаки на военный госпиталь в Кабуле

Неразборчивое убийство пациентов, посетителей и медицинских работников в ходе террористического нападения в среду на военный госпиталь Сардара Мохаммада Дауд Хана в Кабуле - это пренебрежение международным гуманитарным правом, включая Женевскую конвенцию, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы выражаем наши соболезнования семьям и друзьям жертв и желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Европейский союз поддерживает афганские власти и население в борьбе с терроризмом и по-прежнему привержен продолжению сотрудничества с афганским народом для достижения стабильности, мира и процветания", - говорится в заявлении представителя ЕВС, распространенном в Брюсселе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ЕВС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]