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СНГ 09.03.2017 09:22

Лавров обсудит с главой МИД ФРГ Украину, Сирию и Ливию

Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 марта в Москве обсудит с коллегой из Германии Зигмаром Габриэлем украинский, сирийский и ливийский кризисы, сообщили в МИД России.

"9 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ господином Габриэлем", - сказала ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, министры обсудят график предстоящих политических контактов, текущее состояние двусторонних отношений и ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая ход реализации конкретных проектов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и историко-мемориальной сферах.

"Запланирован обмен мнениями по актуальным международным проблемам с акцентом на многосторонние усилия по урегулированию украинского и сирийского кризисов, нормализацию ситуации в Ливии", - отметила М.Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, ФРГ, МИД, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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