Лавров обсудит с главой МИД ФРГ Украину, Сирию и Ливию

Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 марта в Москве обсудит с коллегой из Германии Зигмаром Габриэлем украинский, сирийский и ливийский кризисы, сообщили в МИД России.
"9 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ господином Габриэлем", - сказала ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, министры обсудят график предстоящих политических контактов, текущее состояние двусторонних отношений и ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая ход реализации конкретных проектов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и историко-мемориальной сферах.
"Запланирован обмен мнениями по актуальным международным проблемам с акцентом на многосторонние усилия по урегулированию украинского и сирийского кризисов, нормализацию ситуации в Ливии", - отметила М.Захарова.
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