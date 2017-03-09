Путин обсудит с Нетаньяху проблемы Ближнего Востока и двустороннюю повестку

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 9 марта примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе предстоящих переговоров запланирован обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму", - говорится в сообщении.

Ожидается также обсуждение ключевых аспектов палестино-израильского урегулирования.

Ранее, в феврале посол России в Израиле Александр Шейн в интервью "Интерфаксу" завил, что предложение Москвы об организации встречи лидеров Палестины и Израиля остается в силе, но израильская сторона не уверена, что такая встреча приведет к переговорам без предварительных условий.

"Израильская сторона неоднократно подтверждала свое принципиальное согласие на проведение такой встречи в "нужное время". Однако израильтяне, похоже, не уверены, что встреча без предварительных условий откроет путь к переговорному процессу без предварительных условий, тем более продуктивным переговорам по окончательному статусу", - сказал А.Шейн.

"Предложение Владимира Путина о проведении в Москве встречи премьер-министра Израиля и президента Палестины остается в силе", - подчеркнул дипломат. По его словам, "контакты с заинтересованными сторонами по данному вопросу не прекращены".

По информации пресс-службы Кремля, президент России и премьер-министр Израиля также "традиционно уделят внимание актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая дальнейшее наращивание российско-израильского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах".

В последний раз В.Путин и Б.Нетаньяху встречались в июне 2016 года, тогда израильский премьер также приезжал в Москву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос "Интерфакса", возможна ли трехсторонняя встреча В.Путина, Б.Нетаньяху и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, визит которого в Москву также запланирован на эти даты. "Не планируется (трехсторонний контакт)", - сказал пресс-секретарь президента.

Со своей стороны премьер-министр Израиля заявлял, что рассчитывает на встрече в Москве поднять вопрос, касающийся пребывания иранских военных в Сирии.

"В четверг я намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Одним из наиболее важных вопросов, который мы обсудим, будут попытки Ирана достичь соглашения с Сирией. С этим соглашением, или же без него, Иран попытается обеспечить себе постоянное военное присутствие в Сирии как на земле, так и на море", - сказал премьер на заседании кабинета министров.

По словам премьера, он намерен сказать В.Путину, что "решительно против реализации этого плана, и что Израиль, возможно, предпочтет атаковать".

"Надеюсь, что мы сможем достичь понимания, которое необходимо для максимально возможного предотвращения конфронтации между российскими и израильскими силами - так, как это нам удавалось до сих пор", - сказал Б.Нетаньяху.

Между тем в Москве убеждены, что израильская позиция по действиям Тегерана в Сирии не помешает диалогу с российской стороной в ходе визита Б.Нетаньяху.

"Заявления Б.Нетаньяху о его недовольстве пребыванием иранских военных на территории Сирии в преддверии уже согласованной встречи с президентом России, на мой взгляд, не стоит рассматривать как некий демарш или обострение уже известных позиций", - сказал "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Да, точка зрения Израиля хорошо известна, как и его принципиальные разногласия с Тегераном. И это, конечно же, будет предметом обсуждения в Москве", - считает сенатор.

Он отметил, что ни в Москве, ни в Тель-Авиве не рассматривают Израиль в качестве принципиального оппонента России в ближневосточных делах. "Да, у нас много разногласий, но и отношения сохраняются хорошие благодаря тому, что Москва не стремилась поддерживать какую-то сторону в различных конфликтах, а делала все для урегулирования самих конфликтов", - сказал сенатор.

"Конечно, жесткие заявления Нетаньяху не облегчают ситуацию, однако израильскому премьеру придется учитывать, что иранские военные - как и российские - находятся на территории Сирии на вполне легальных основаниях: по приглашению законных властей государства", - отметил К.Косачев.

По его мнению, израильской стороне следует принять во внимание, что цель нахождения иранских, как и российских, военных в Сирии не противоречит, принципиальным интересам Израиля и заключается в борьбе с терроризмом.

"Поэтому, как представляется, точки соприкосновения у наших позиций есть, ну а то, что Путин и Нетаньяху умеют находить общий язык в непростых ситуациях, никаких сомнений не вызывает", - сказал К.Косачев.

В преддверие визита в Москву премьер Израиля провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого, по информации израильской стороны, два лидера обсудили "опасности, которые несут в себе ядерная сделка с Ираном и злонамеренное поведение Ирана в регионе".

В феврале премьер-министр Израиля посетил Вашингтон, где обсуждал сирийскую тему с президентом США. На конец марта у него запланирована еще одна поездка в Вашингтон и встреча с Д.Трампом.