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Дальнее зарубежье 09.03.2017 08:44

ООН должна оставаться в центре межсирийского переговорного процесса в Женеве - постпред Франции

Франция надеется, что ООН и дальше будет находиться в центре межсирийского переговорного процесса в Женеве, заявил постпред Франции при Всемирной организации Франсуа Делатр.

"Мы приветствуем прогресс в Женеве относительно "дорожной карты" (по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии - ИФ). Главное, что у нас есть отчетливая "дорожная карта", на ее основе у нас есть инструменты для того, чтобы впервые рассмотреть основные вопросы в рамках политических переговоров", - сказал он журналистам перед закрытой встречей Совбеза, на которой выступит спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По его словам, Франция считает, что "ООН должна оставаться в центре процесса во время будущих переговоров".

Ф.Делатр подчеркнул, что французская сторона надеется, что "после консультаций (члены СБ - ИФ) смогут принять заявление для прессы в поддержку усилий Стаффана (де Мистуры -ИФ)".

Ранее С.де Мистура сообщал, что новый раунд межсирийских переговоров состоится в Женеве позже в марте, точную дату возобновления переговорного процесса он не назвал.

По словам С.де Мистуры, он хотел бы, чтобы в дальнейшем делегации сфокусировались на обсуждении "рамочного соглашения" по вопросу о политическом переходе власти в Сирии.

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Тэги: ООН, ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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