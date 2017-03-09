ООН должна оставаться в центре межсирийского переговорного процесса в Женеве - постпред Франции

Франция надеется, что ООН и дальше будет находиться в центре межсирийского переговорного процесса в Женеве, заявил постпред Франции при Всемирной организации Франсуа Делатр.
"Мы приветствуем прогресс в Женеве относительно "дорожной карты" (по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии - ИФ). Главное, что у нас есть отчетливая "дорожная карта", на ее основе у нас есть инструменты для того, чтобы впервые рассмотреть основные вопросы в рамках политических переговоров", - сказал он журналистам перед закрытой встречей Совбеза, на которой выступит спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
По его словам, Франция считает, что "ООН должна оставаться в центре процесса во время будущих переговоров".
Ф.Делатр подчеркнул, что французская сторона надеется, что "после консультаций (члены СБ - ИФ) смогут принять заявление для прессы в поддержку усилий Стаффана (де Мистуры -ИФ)".
Ранее С.де Мистура сообщал, что новый раунд межсирийских переговоров состоится в Женеве позже в марте, точную дату возобновления переговорного процесса он не назвал.
По словам С.де Мистуры, он хотел бы, чтобы в дальнейшем делегации сфокусировались на обсуждении "рамочного соглашения" по вопросу о политическом переходе власти в Сирии.
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