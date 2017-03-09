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Дальнее зарубежье 09.03.2017 08:25

Де Мистура намерен созвать пятый раунд межсирийских переговоров 23 марта

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что намерен созвать пятый раунд межсирийских переговоров 23 марта.

"Моя цель в настоящий момент - снова собрать приглашенных участников переговоров в Женеве на пятый раунд, предположительно 23 марта", - сказал он журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН, на которых выступил с брифингом по ситуации в Сирии.

С.де Мистура добавил, что ожидает прибытие делегаций 22 марта, чтобы на следующий день, 23 марта, начать работу.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]