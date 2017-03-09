Де Мистура намерен созвать пятый раунд межсирийских переговоров 23 марта

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что намерен созвать пятый раунд межсирийских переговоров 23 марта.

"Моя цель в настоящий момент - снова собрать приглашенных участников переговоров в Женеве на пятый раунд, предположительно 23 марта", - сказал он журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН, на которых выступил с брифингом по ситуации в Сирии.

С.де Мистура добавил, что ожидает прибытие делегаций 22 марта, чтобы на следующий день, 23 марта, начать работу.