Экс-губернатор Юты Хантсман согласился стать послом США в России - ТВ

Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман принял предложение президента США Дональда Трампа стать послом в России, передает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

"Дж.Хантсман принял предложение президента стать следующим послом в РФ", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Politico" написала, что экс-губернатор штата Юта Дж.Хантсман получил в начале текущей недели предложение занять должность американского посла в России.

Сам Д.Хантсман отказался давать комментарии. Ему предстоит пройти утверждение в Сенате на должность посла.

В ходе прошлогодней избирательной кампании Дж.Хантсман был критиком Д.Трампа, подчеркивает СМИ.

Дж.Хантсман родился в 1960 году. В 1992 - 1993 годах был послом США в Сингапуре. В 2005 - 2009 годах занимал пост губернатора штата Юта. В 2009 - 2011 годах работал послом в Китае. В 2012 году был одним из кандидатов на пост президента США от республиканцев, однако затем вышел из гонки, поддержав Митта Ромни.