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Дальнее зарубежье 09.03.2017 09:02

Экс-губернатор Юты Хантсман согласился стать послом США в России - ТВ

Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман принял предложение президента США Дональда Трампа стать послом в России, передает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

"Дж.Хантсман принял предложение президента стать следующим послом в РФ", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Politico" написала, что экс-губернатор штата Юта Дж.Хантсман получил в начале текущей недели предложение занять должность американского посла в России.

Сам Д.Хантсман отказался давать комментарии. Ему предстоит пройти утверждение в Сенате на должность посла.

В ходе прошлогодней избирательной кампании Дж.Хантсман был критиком Д.Трампа, подчеркивает СМИ.

Дж.Хантсман родился в 1960 году. В 1992 - 1993 годах был послом США в Сингапуре. В 2005 - 2009 годах занимал пост губернатора штата Юта. В 2009 - 2011 годах работал послом в Китае. В 2012 году был одним из кандидатов на пост президента США от республиканцев, однако затем вышел из гонки, поддержав Митта Ромни.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПОСОЛ, СОГЛАСИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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