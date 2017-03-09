Глава МИД Германии заявляет о решимости властей страны не допустить кибератак перед парламентскими выборами

Власти Германии будут пресекать попытки кибератак перед выборами в Бундестаг, намеченных на этот год, откуда бы такая угроза ни исходила, заявил в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Возможность кибератак в связи с выборами в Бундестаг мы воспринимаем очень серьёзно, причём независимо от того, откуда будет совершена такая атака! Мы не можем и не намерены допустить, чтобы таким способом были поставлены под удар демократические выборы", - сказал З.Габриэль в интервью "Интерфаксу" в преддверии своего первого визита в Москву в новом качестве.

На 9 марта у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы со многими государствами ведём диалог в сфере кибербезопасности. С Россией в конце февраля также состоялись двусторонние консультации, которые прошли в весьма конструктивном русле. Совет Министров ОБСЕ в декабре 2016 г. принял резолюцию на тему кибербезопасности", - сказал он.

Полностью интервью З.Габриэля будет опубликовано на сайте www.interfax.ru