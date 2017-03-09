Глава МИД Германии призвал возобновить регулярные встречи Совета Россия-НАТО

Берлин заинтересован в регулярности встреч Совета Россия-НАТО и запуске диалога по минимизации рисков на Балтике, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Мы любой ценой должны предотвратить сползание во времена холодной войны", - сказал З.Габриэль в интервью "Интерфаксу" накануне своего визита в Россию.

По его словам, "безопасность будет обеспечена в том случае, если мы вступим друг с другом в диалог и примем меры, создающие и укрепляющие взаимное доверие".

"Поэтому, с моей точки зрения, так важно, чтобы Совет НАТО-Россия вновь проводил регулярные заседания, и чтобы велись переговоры о мерах по снижению рисков в Балтийском регионе", - сказал З.Габриэль.

Он отметил, что "в Восточной Европе широко распространено ощущение неуверенности после российских действий в Украине". "К этому мы должны относиться серьёзно", - заявил глава немецкой дипломатии.

"И ещё важнее было бы поэтапно вернуться к мерам по разоружению. Мы за последние 30 лет так многого добились для обеспечения безопасности Европы. Прозрачность, контроль над вооружениями и разоружение являются важными элементами нашей общей безопасности, которую мы обязаны сохранять и укреплять", - отметил он.

На 9 марта у З.Габриэля запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Полностью интервью З.Габриэля будет опубликовано на сайте www.interfax.ru