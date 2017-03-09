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09.03.2017 08:44

В Азербайджане празднуют Международный женский день. Фоторепортаж

7 марта с.г. в Баку состоялись два торжества, посвященные Международному женскому дню 8 Марта.

В Азербайджанском государственном университете культуры и искусств собралось более 400 зрителей. Среди них – деятели культуры, преподаватели и студенты. Состоялся большой праздничный концерт, подготовленный преподавателями и студентами университета.

Учащиеся Классической гимназии № 160 города Баку подготовили красочное праздничное представление для учителей бакинских школ и своих родителей.

Оба мероприятия были подготовлены коллективами учебных заведений совместно с Российским информационно-культурным центром в Баку. Они прошли в рамках проекта Россотрудничества «Россия – любовь без границ».

С поздравлением с праздником к участникам обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, проректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Валида Мамедова и директор Классической гимназии № 160 города Баку Фаина Алекперова.

Валентин Денисов вручил Почетные грамоты Россотрудничества ректору Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Фарах Алиевой, декану факультета музыкального искусства Элладе Гусейновой и заведующей кафедрой культурологии Седагет Алиевой.

Всем участницам праздничных мероприятий были вручены сувениры от Россотрудничества с символикой «Россия – любовь без границ».

В ближайшие дни праздничные мероприятия состоятся в городах Гяндже, Мингечевире, Евлахе и селе Ивановка Исмаиллинского района.

Фотографии:

1. Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошло в Классической гимназии № 160 города Баку

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]