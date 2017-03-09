В Азербайджане празднуют Международный женский день. Фоторепортаж

7 марта с.г. в Баку состоялись два торжества, посвященные Международному женскому дню 8 Марта.
В Азербайджанском государственном университете культуры и искусств собралось более 400 зрителей. Среди них – деятели культуры, преподаватели и студенты. Состоялся большой праздничный концерт, подготовленный преподавателями и студентами университета.
Учащиеся Классической гимназии № 160 города Баку подготовили красочное праздничное представление для учителей бакинских школ и своих родителей.
Оба мероприятия были подготовлены коллективами учебных заведений совместно с Российским информационно-культурным центром в Баку. Они прошли в рамках проекта Россотрудничества «Россия – любовь без границ».
С поздравлением с праздником к участникам обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, проректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Валида Мамедова и директор Классической гимназии № 160 города Баку Фаина Алекперова.
Валентин Денисов вручил Почетные грамоты Россотрудничества ректору Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Фарах Алиевой, декану факультета музыкального искусства Элладе Гусейновой и заведующей кафедрой культурологии Седагет Алиевой.
Всем участницам праздничных мероприятий были вручены сувениры от Россотрудничества с символикой «Россия – любовь без границ».
В ближайшие дни праздничные мероприятия состоятся в городах Гяндже, Мингечевире, Евлахе и селе Ивановка Исмаиллинского района.
Фотографии:
1. Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошло в Классической гимназии № 160 города Баку
Армения за сутки обстреляла позиции ВС Азербайджана 119 раз - Минобороны
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Берлин намерен и дальше поддерживать Баку в диверсификации экономики и развития демократии – глава МИД Германии
Внешний долг банков в Азербайджане за 2016г сократился на 20%
Глубина финсистемы Азербайджана по итогам 2016г превысила 71% ВВП
Нефть дорожает в четверг после рекордного за год падения накануне, Brent - у $53,5 за баррель
В США выпущена почтовая марка, посвященная 25-летию азербайджано-американских дипотношений
В США возобновились экскурсии в Белый дом
Полиция Азербайджана изъяла около 1 кг героина у ранее судимого
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Глава МИД Германии призвал возобновить регулярные встречи Совета Россия-НАТО
Глава МИД Германии заявляет о решимости властей страны не допустить кибератак перед парламентскими выборами
Путин обсудит с Нетаньяху проблемы Ближнего Востока и двустороннюю повестку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»