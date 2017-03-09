НФПП определил приоритетные сферы для кредитования в Евлахском районе

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Евлахском районе, отмечается в объявлении фонда.
В частности, НФПП считает целесообразным кредитование проектов создания: крупных фермерских, зерновых, садоводческих и тепличных хозяйств; предприятий по производству сыра; пункта приема шерсти; выращивания сои.
"Предприниматели, действующие в Евлахском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях. Также они могут получить в фонде соответствующие консультации. При этом на основе пожеланий предпринимателей, НФПП может выделить кредит в размере до 100% стоимости проекта", - отмечается в объявлении.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Азизов
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