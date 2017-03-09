Baker Tilly Audit Azerbaycan проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности СХПП за 2016г

Аудит финансово-хозяйственной деятельности ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" (СХПП) за 2016 год проведет компания Baker Tilly Audit Azerbaycan, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
"Baker Tilly Audit Azerbaycan стала победителем соответствующего отбора. С ней 3 марта был заключен контракт", - отметили в обществе.
В 2012 году Минналогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Сумгайытский химический промышленный парк».
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. В настоящее время статут резидентов парка имеют 9 компаний, инвестиции которых в проекты на территории парка оцениваются свыше $1 млрд.
На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
А.Азизов
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