Официальные курсы Центробанка: 1,7563 AZN/$1, 1,8494 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 марта установил на уровне 1,7563 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 9 марта ЦБА установил на уровне 1,8494 манат/1EUR.
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 9 марта Центробанк определил 0,0299 манат/1RUB.
Н.Аббасова
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