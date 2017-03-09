Глубина финсистемы Азербайджана по итогам 2016г превысила 71% ВВП

Глубина финансовой системы Азербайджана по итогам 2016 года составила 43 млрд манатов или 71,1% ВВП, отмечается в отчете правительства за 2016 год.
"По итогам 2016 года активы финансовой системы Азербайджана оцениваются в 43 млрд манатов или 71,1% ВВП. При этом 73,2% активов финансовой системы приходится на банки", - указывается в отчете.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом активы банков сократились на 9,9%.
Вклад страхового сектора и инвестиционных компаний в финансовую глубину является незначительным. В частности, суммарные активы страхового сектора Азербайджана оцениваются в 1 млрд 31 млн манатов и за 2016 год увеличились на 1,9%".
В структуре активов страхового рынка 44,4% (457 млн манатов) по итогам 2016 года пришлось на депозиты, размещенные в банках.
В Азербайджане на конец 2016 года лицензию на деятельность имели 32 банка и 21 страховая компания.
А.Азизов
Армения за сутки обстреляла позиции ВС Азербайджана 119 раз - Минобороны
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Берлин намерен и дальше поддерживать Баку в диверсификации экономики и развития демократии – глава МИД Германии
В США выпущена почтовая марка, посвященная 25-летию азербайджано-американских дипотношений
В США возобновились экскурсии в Белый дом
Полиция Азербайджана изъяла около 1 кг героина у ранее судимого
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Глава МИД Германии призвал возобновить регулярные встречи Совета Россия-НАТО
Глава МИД Германии заявляет о решимости властей страны не допустить кибератак перед парламентскими выборами
Путин обсудит с Нетаньяху проблемы Ближнего Востока и двустороннюю повестку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Азербайджане празднуют Международный женский день. Фоторепортаж
Главы государств и правительств отправили видео-обращение к участникам 4-го международного Caspian Energy Forum - 2017
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Кюрдамире и Зардобе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»