Глубина финсистемы Азербайджана по итогам 2016г превысила 71% ВВП

Глубина финансовой системы Азербайджана по итогам 2016 года составила 43 млрд манатов или 71,1% ВВП, отмечается в отчете правительства за 2016 год.

"По итогам 2016 года активы финансовой системы Азербайджана оцениваются в 43 млрд манатов или 71,1% ВВП. При этом 73,2% активов финансовой системы приходится на банки", - указывается в отчете.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом активы банков сократились на 9,9%.

Вклад страхового сектора и инвестиционных компаний в финансовую глубину является незначительным. В частности, суммарные активы страхового сектора Азербайджана оцениваются в 1 млрд 31 млн манатов и за 2016 год увеличились на 1,9%".

В структуре активов страхового рынка 44,4% (457 млн манатов) по итогам 2016 года пришлось на депозиты, размещенные в банках.

В Азербайджане на конец 2016 года лицензию на деятельность имели 32 банка и 21 страховая компания.

А.Азизов