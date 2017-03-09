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Финансы 09.03.2017 09:32

Глубина финсистемы Азербайджана по итогам 2016г превысила 71% ВВП

Глубина финансовой системы Азербайджана по итогам 2016 года составила 43 млрд манатов или 71,1% ВВП, отмечается в отчете правительства за 2016 год.

"По итогам 2016 года активы финансовой системы Азербайджана оцениваются в 43 млрд манатов или 71,1% ВВП. При этом 73,2% активов финансовой системы приходится на банки", - указывается в отчете.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом активы банков сократились на 9,9%.

Вклад страхового сектора и инвестиционных компаний в финансовую глубину является незначительным. В частности, суммарные активы страхового сектора Азербайджана оцениваются в 1 млрд 31 млн манатов и за 2016 год увеличились на 1,9%".

В структуре активов страхового рынка 44,4% (457 млн манатов) по итогам 2016 года пришлось на депозиты, размещенные в банках.

В Азербайджане на конец 2016 года лицензию на деятельность имели 32 банка и 21 страховая компания.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФИНСЕКТОР, ГЛУБИНА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]