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Это интересно 09.03.2017 09:44

В США выпущена почтовая марка, посвященная 25-летию азербайджано-американских дипотношений

Почтовая марка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Баку и Вашингтоном, выпущена в США, сообщает пресс-служба Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

"На выпущенной в Лос-Анджелесе и утвержденной Федеральной почтовой службой США почтовой марке отображены флаги Азербайджана и США и написано «Азербайджан-США. 25 лет дружбы. 1992-2017», - подчеркивается в информации.

Почтовая марка может использоваться на всей территории США.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, МАРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]