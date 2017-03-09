В США выпущена почтовая марка, посвященная 25-летию азербайджано-американских дипотношений

Почтовая марка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Баку и Вашингтоном, выпущена в США, сообщает пресс-служба Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.
"На выпущенной в Лос-Анджелесе и утвержденной Федеральной почтовой службой США почтовой марке отображены флаги Азербайджана и США и написано «Азербайджан-США. 25 лет дружбы. 1992-2017», - подчеркивается в информации.
Почтовая марка может использоваться на всей территории США.
Р.Бабаев
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